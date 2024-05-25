Российские пропагандисты раскрыли настоящее положение дел на фронте среди оккупантов

Российские пропагандисты в истерике жалуются на точные удары украинских ракет по тылам российской армии и говорят о дефиците горюче-смазочных материалов (ГСМ) на оккупированных территориях.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Он обратил внимание на эмоциональное сообщение российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой, в котором она жалуется на эффективность украинских ударов по тылам оккупационной армии. По ее словам, ВСУ точечно и методично уничтожают российские склады горюче-смазочных материалов, заправки и комплексы ПВО на оккупированных территориях.

"Пока идет подготовка и ждут поступления новых ракет, ВСУ точечно, методично выбивают у нас топливо и защиту. Позавчера комплекс ПВО был уничтожен в ДНР. Украина долбит дронами и ракетами по НПЗ, составам ГСМ и заправкам", — говорит пропагандистка.

Кашеварова также сообщает о проблемах с ГСМ в так называемой "ЛНР", где после серии украинских ударов боевики вынуждены закупать топливо за свой счет на гражданских заправках. Кроме того, в прифронтовых областях еженедельно происходят взрывы на заправках и нефтеперерабатывающих заводах.

Кашеварова критикует российскую пропаганду за умолчание проблем и безосновательную "браваду о взятии Харькова", в то время как Украина получает большое количество дронов и ракетных установок. Она ставит под сомнение заявления российского Генштаба о победах и подчеркивает необходимость признать реальное положение дел.

"Мы замалчиваем проблемы снова. А они есть. И браваду о взятии Харькова, когда уже там стягиваются силы противника, могут демонстрировать только слабоумные и те, кто не умеет считать", — признает пропагандистка.

Кашеварова также оговорилась об ухудшении условий обучения на полигонах в так называемой ЛНР из-за приближения украинских HIMARS и сдачи позиций россиян.

"Ждуны сдают точки. Чтобы выиграть, мы должны стать лучше. Ресурсы, идеологию, социалку — все это направить на Победу. Пропаганда работает во вред, когда зацикливается на проблемах противника, которые есть и у нас. Нельзя расслабляться и верить в мировую", – говорит путинистка.

Напомним, российские пропагандисты также обеспокоены из-за возобновления поставок оружия для бойцов ВСУ из-за чего российское продвижение на фронте остановилось. На своих передачах российские так называемые "военкоры" снова "ноют" из-за того, что теперь в ВСУ есть чем давать отпор российским захватчикам.

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