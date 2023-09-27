Российские пропагандисты снова показали якобы живого командующего ЧФ РФ, но есть нюанс

На опубликованных кадрах российский адмирал Виктор Соколов жив-здоров и даже в парадном белом мундире.

Российские пропагандисты во временно оккупированном Крыму продолжают утверждать, что командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов выжил после ракетного удара по этому военному объекту.

В среду, 27 сентября, севастопольские Z-паблики показали, как он награждает футбольную команду "Черноморец", ставшую призером чемпионата ВС РФ.

На опубликованных кадрах российский адмирал Виктор Соколов действительно жив-здоров и даже в парадном белом мундире.

Однако, как отмечают информированные источники, церемония награждения футболистов состоялась 18 сентября, а удар по штабу ЧФ РФ был нанесен 22 сентября...

Ранее в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что в результате удара по штабу Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

В Кремле сразу заявили, что не получали от Минобороны РФ информацию о гибели адмирала Соколова.

Впоследствии, 26 сентября, на совещании у Шойгу показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом.

Российские пропагандисты снова показали якобы живого командующего ЧФ РФ

Напомним, командование Сил специальных операций ВСУ отреагировало на "появление" командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова, считавшегося погибшим, на совещании у Шойгу.

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