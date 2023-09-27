Российские пропагандисты снова показали якобы живого командующего ЧФ РФ, но есть нюанс

На опубликованных кадрах российский адмирал Виктор Соколов жив-здоров и даже в парадном белом мундире.
Российские пропагандисты во временно оккупированном Крыму продолжают утверждать, что командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов выжил после ракетного удара по этому военному объекту.
В среду, 27 сентября, севастопольские Z-паблики показали, как он награждает футбольную команду "Черноморец", ставшую призером чемпионата ВС РФ.
На опубликованных кадрах российский адмирал Виктор Соколов действительно жив-здоров и даже в парадном белом мундире.
Однако, как отмечают информированные источники, церемония награждения футболистов состоялась 18 сентября, а удар по штабу ЧФ РФ был нанесен 22 сентября...
Ранее в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что в результате удара по штабу Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.
В Кремле сразу заявили, что не получали от Минобороны РФ информацию о гибели адмирала Соколова.
Впоследствии, 26 сентября, на совещании у Шойгу показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом.
Напомним, командование Сил специальных операций ВСУ отреагировало на "появление" командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова, считавшегося погибшим, на совещании у Шойгу.
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