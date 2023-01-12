Российские пропагандисты "спалили" позиции оккупантов в Опытном

Судя по видео, в пределы Бахмута с юго-востока оккупанты не продвинулись.

Российские пропагандисты канала RT выдали позиции оккупантов в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута (не путать с Опытным, что вблизи Донецка).

На это обратили внимание журналисты "Радио Свобода".

Видео оттуда было обнародовано днем 12 января 2023 года. Пропагандисты приехали на позиции оккупантов в одной из разрушенных многоэтажек.

"Судя по тому, как перемещаются российские военные в этой местности и после прилетов вокруг можно косвенно судить, что в черте Бахмута здесь они не продвинулись", — отметили в издании.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться всем необходимым оперативно и бесперебойно.

По словам военного эксперта Олега Жданова, россияне имеют частичный успех на юго-западной окраине Соледара.

Военные, непосредственно участники боевых действий в Бахмуте и Соледаре, рассказали о ситуации на фронте.

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