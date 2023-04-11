Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.

Адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе.

Речь идет о видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Об этом пишет NV.

Но вместо Мариуполя на обнародованных кадрах изображен жилой массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге. На это сразу обратили внимание пользователи соцсетей.

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.

Это Мариуполь после России получено и отказывается. Есть probably все еще плохие body под rubble. pic.twitter.com/oiGqaJgyhg Опубликовано Jan Bird (@pictureladyjan) 11 апреля 2023

Бред "сивой кобылы" в пелотке...

и реальность.

Бараки. pic.twitter.com/BS0YTl2OVr — Робур (@JRobur) 11 апреля 2023

Пользователи же из Украины ничуть не удивлены цинизмом российской пропаганды, и отмечают, что ее деградация достигла беспрецедентного уровня.

Напомним, в то же время в Мариуполе продолжает расти смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.

Читайте также: