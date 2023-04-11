Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.
Адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе.
Речь идет о видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.
Об этом пишет NV.
Но вместо Мариуполя на обнародованных кадрах изображен жилой массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге. На это сразу обратили внимание пользователи соцсетей.
Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.
Ты грязная, лживая, обманщица! pic.twitter.com/eSkczdqX4r— Han Skelsen (@HSkelsen) 11 апреля 2023
Нет. Это Mariupol. Pathetic lie. pic.twitter.com/UupvwikIyO— NotABot (@VerteuilAde) April 11, 2023
Это Мариуполь после России получено и отказывается. Есть probably все еще плохие body под rubble. pic.twitter.com/oiGqaJgyhgОпубликовано Jan Bird (@pictureladyjan) 11 апреля 2023
Бред "сивой кобылы" в пелотке...— Робур (@JRobur) 11 апреля 2023
и реальность.
Бараки. pic.twitter.com/BS0YTl2OVr
Пользователи же из Украины ничуть не удивлены цинизмом российской пропаганды, и отмечают, что ее деградация достигла беспрецедентного уровня.
Напомним, в то же время в Мариуполе продолжает расти смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.
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