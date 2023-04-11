Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
804
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь

Фото: t.me/mariupolrada

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.

Адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе.

Речь идет о видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Об этом пишет NV.

©

Но вместо Мариуполя на обнародованных кадрах изображен жилой массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге. На это сразу обратили внимание пользователи соцсетей.

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается обмануть их столь неуклюжим фейком.

Пользователи же из Украины ничуть не удивлены цинизмом российской пропаганды, и отмечают, что ее деградация достигла беспрецедентного уровня.

©
©

Напомним, в то же время в Мариуполе продолжает расти смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
804
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация