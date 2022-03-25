Российские пропагандисты запустили фейк, что Польша хочет аннексировать Западную Украину — Ермак

Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году.

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что Польша якобы хочет аннексировать часть Украины. В Офисе президента подчеркнули, что это ложь, которую распространяют пропагандисты через поддержку Польшей Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россию действительно испугала идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве начали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были их состоянием на 1939 год" (Западная Украина — ред.). Такие информационные вбросы распространялись также и в 2014 г. Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину, но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы чужды свободной, успешной Европе и Украине, здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности — это особенности исключительно российского менталитета. Такие фейки лишь демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине", — подчеркнул Ермак.

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