Российские пропагандисты жалуются на нехватку вооружения в случае контрнаступления ВСУ

На российском ТВ признали, что ВСУ имеют преимущество в вооружении.

В России пропагандисты пожаловались на нехватку дронов и антидронного оружия. Говорят, что в случае контрнаступления ВСУ – оккупационные войска недостаточно вооружены.

Об этом российские "эксперты" рассказали в эфире одной из передач на РосТВ.

Они отметили, что более чем через год полномасштабной войны страна-агрессор не решила указанную проблему.

"К сожалению, ВСУ имеют преимущество в этом вооружении. И наши ребята понесут больше всего из-за использования дронов как наступательного оружия. Поэтому это большая проблема", — жаловался "эксперт".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян вопреки официальной риторике Кремля и признала, что временно оккупированные области – это территория Украины.

"Знаете, каким мог бы быть компромисс? Проводится референдум, замораживаются боевые действия в той точке, в которой они сейчас, и проводится самый чистый референдум в регионах Украины", — издала пропагандистка.

Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в Бахмут шокировал российских пропагандистов, уверявших свою аудиторию, что город давно окружен и туда невозможно попасть.

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