Российские ракетные удары "Калибрамы" потеряли эффективность — представитель ВМС ВСУ

Применение этого оружия не дает россиянам желаемых результатов.

Во время последних массированных воздушных атак России украинские ПВО уничтожали все выпущенные россиянами крылатые ракеты "Калибр". Это свидетельствует об утрате эффективности этого вида российского оружия.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина".

Он отметил, что в Черном море находится восемь российских судов-носителей "Калибров", которые в то время, когда не атакуют, накапливают ракеты.

Однако, по словам Плетенчука, применение этого оружия не дает россиянам желаемых результатов.

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"Это опасное, но уже не столь результативное оружие. Ее эффективность существенно снизилась", — отметил он.

Спикер ВМС ВСУ не исключает, что "Калибры" все еще могут применяться в комбинированных атаках.

"Однако даже в таких сценариях результативность "Калибров" сомнительна", — добавил он.

Напомним, российская армия на сегодняшний день может одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр".

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