Российские ракеты или дроны угрожают территории страны НАТО — New York Times

Хотя румынская власть утверждает, что российские дроны не нарушали ее воздушное пространство, местные жители уверяют, что видели, как беспилотники пролетали над их домами.

Российские ракеты или беспилотники, которые оккупанты запускают для атак по Украине, могут угрожать территории Румынии.

Об этом пишет The New York Times.

"Атака управляемыми ракетами, совершенная перед рассветом 2 августа, поразила украинский грузовой порт через реку (Дунай. – Ред.), но была настолько близко, что ударные волны от взрывов разбили окна Плауру, крошечной деревни с чуть дюжиной домов", – говорится в статьи.

Местные жители говорят одно, власти Румынии – другое

Заметим, что тогда Минобороны Румынии заверило, что прямая военная опасность для них не обнаружена, а российские дроны или их обломки не нарушили воздушное пространство Румынии.

71-летний местный житель Георгий Пуфлу, услышав взрывы, сначала подумал о шторме, а затем увидел "нечто похожее на военный фильм на пороге своего дома".

Неделей ранее Россия атаковала Рени – еще один украинский порт, расположенный на берегу Дуная напротив Румынии.

На украинской стороне регулярно звучат сирены воздушной тревоги. Вой сирен хорошо слышен за Дунаем в Плауру. Некоторые румынские селяне уверены, что они живут в зоне боевых действий.

Подготовка к возможным неприятностям на Дунае уже давно является частью ежегодных военных учений НАТО в Румынии. Глава Управления биосферного заповедника в дельте Дуная Теодосий Габриэль Маринов отметил, что Румыния является членом НАТО, поэтому стране не должна угрожать опасность со стороны РФ, однако в любой момент легко может произойти "чрезвычайная ситуация".

"Наш берег реки находится всего в нескольких метрах от Украины. Теперь мы все видим, что все может случиться", — сказал Маринов.

И хотя румынские власти утверждают, что российские дроны не нарушали ее воздушное пространство, местные жители уверяют, что видели, как беспилотники пролетали над их домами.

"Несколько местных жителей подтверждают, что беспилотники прошли по прямой линии над их домами. Страх очень велик. Беспилотников не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал беспилотник", — рассказывает тогда мэр коммуны в Тулче Тудор Чернега .

По словам Чернеги, состояние тревоги было настолько сильным, что местный православный священник сбежал с семьей на пароме в ближайший город.

"Сейчас это смешно, но тогда это было ужасно", — сказал он.

Румынские военно-воздушные силы направили в Плауру группу экспертов для расследования. В заявлении Министерства обороны сообщили, что не нашли никаких признаков того, что любой российский беспилотник приземлился в лесу или что воздушное пространство Румынии было нарушено.

Рыбалка Танасе поддерживает свою версию, настаивая на том, что он слышал дрон, жужжащий прямо над домом его семьи в Плауру. Его мать, 44-летняя Даниэла, также ставит под сомнение официальную версию событий. По ее словам, оглушительный шум дронов испугал их корову, которая порвала веревку и сбежала.

"Министерство обороны заявило, что беспилотники были не на нашей территории, но я в это не верю", – сказал Танасе.

Напомним, в ночь на 2 августа во время массированной поверенной атаки в Одесской области захватчики попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры в Измаиле. Причиной атаки по Измаилу могло стать то, что 2 августа несколько иностранных кораблей проигнорировали морскую блокаду со стороны РФ.

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