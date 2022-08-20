Российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры Харькова — Терехов

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду.

В ночь на субботу, 20 августа, российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры города Харькова.

Об этом сообщил в Telegram-канале харьковский городской председатель Игорь Терехов.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – сообщил Терехов.

Ранее в соцсетях сообщили о взрывах в Харькове, прогремевших во время объявленной воздушной тревоги.



При этом не все ракеты, выпущенные из Белгородской области, РФ достигли своей цели. Некоторые из них разорвались в небе сразу после взлета. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Напомним, вечером в пятницу, 19 августа, на выезде из российского города Белгорода образовалась огромная пробка. Вероятно, массовый выезд жителей областного центра, расположенного недалеко от украинской границы, вызван недавними взрывами на территории Белгородской области.

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