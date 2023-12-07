Российские ракеты против света: почему зима в Украине будет не легче предыдущей

В прошлом году РФ начала обстреливать объекты критической инфраструктуры в октябре.

Россияне ударами истощали украинские запасы оборудования еще до холодов. Они хотят выявить, как будут реагировать энергетики, как работают запасные варианты во избежание блэкаута в регионах. Еще в июле в Главном управлении разведки прогнозировали, что осенью россияне начнут бить по энергетике. В тоже время бить точечно – именно по ключевым подстанциям, чтобы парализовать передачу электричества. Власти утверждают, что украинская энергетика входит в зимний сезон полностью готова и способна быстро восстанавливаться во время российских обстрелов. О том, что эта зима может быть не менее тяжелой, чем предыдущая, в Украине говорят практически все.

ТСН.ua собрал все, что известно о потенциальных ударах по украинской энергоструктуре и что ожидать зимой.

В ГУР дали прогноз по ракетным ударам РФ и указали на опасность

Новую волну российских атак на энергетику прочили со всех сторон: от британской до украинской разведки. Сегодня, 7 декабря, в ГУР сделали новое заявление.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отметил, что самая сложная часть зимы ждет украинцев впереди, поскольку пока не происходят массированные ракетные атаки России на объекты в Украине. Противник пока не восстановил необходимый ему запас ракет, которые были использованы минувшей зимой против нашего государства.

"Поэтому, конечно, это серьезный вызов для Сил безопасности и обороны Украины и, безусловно, для проукраинской коалиции", – сообщил Юсов.

Он уточнил, что Украина нуждается в поддержке Запада и усилении систем ПВО и ПРО, поскольку самая сложная часть зимы еще ждет граждан впереди.

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Юсов рассказал, что Россия может восстанавливать запасы ракет, хотя это происходит не в таком объеме, как хотелось бы оккупантам. Это значит, что ресурсы ракетного вооружения у агрессора значительно меньше, чем это было в прошлом году и в начале полномасштабного вторжения.

"Но тем не менее, они есть. Это означает, что угроза украинской энергетической и гражданской инфраструктуре сохраняется", — добавил он.

Что говорят военные

В прошлом году РФ начала обстреливать объекты критической инфраструктуры в октябре. По мнению военных, российские войска выжидают существенного снижения температуры, чтобы массированно нанести удар.

Российская армия в настоящее время имеет в запасе около 900 ракет, которыми может атаковать энергетическую систему Украины, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Однако военные подготовились к атакам.

"У нас совсем другое ПВО сейчас, чем было в прошлом году", – сказал Игнат.

Он пояснил, что в начале атаки РФ на энергетическую систему основу украинского ПВО составляла советская система: зенитно-ракетные комплексы С-300 и Бук-М1, а также ПВО сухопутных войск.

Западная ПВО сделала Киев безопасным местом в воюющей стране. Об этом недавно написало издание Politico. О том, что Украина резко увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к атаке энергосетей, писали и журналисты New York Times. Украинские военные подтверждают существенные изменения в защите воздушного пространства страны.

Российские военные могут готовиться к атакам на энергетику Украины зимой, говорится в сообщении Министерства обороны Британии.

Британская разведка отметила, что минувшей осенью и зимой Россия часто использовала для атак Украины крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK).

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", — говорят в разведке.

По информации Минобороны Британии, российские военные использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ.

Из-за похолодания в энергосистеме возник дефицит

Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. С 11 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши.

В компании подчеркнули, что в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация — потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%.

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"Это эквивалентно работе 2 дополнительных блоков ТЭС. Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", — говорится в сообщении компании.

Потребление электроэнергии

В "Укрэнерго" отметили, что 7 декабря температура ниже прогнозируемой.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже с утра видит, что потребление существенно превысило прогнозный уровень. Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", — отметили в ведомстве.

В некоторых регионах украинцы сидят без света / Фото: Associated Press

Вчера, 6 декабря, среднесуточная температура была на 0,6°C выше, чем позавчера, 5 декабря. Суточный максимум потребления вчера был утром, его показатель был на 0,6% ниже 5 декабря.

Что говорят власти

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на ухудшение погодных условий и атаки российских оккупантов, энергосистема Украины работает стабильно.

Об этом чиновник сообщил во время заседания правительства 5 декабря.

"Пока, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки, энергосистема сбалансирована. Плановых отключений нет, при необходимости импортируем необходимые объемы электроэнергии из государств ЕС", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Украина присоединилась к декларации об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое до 2050 года.

"Развитие украинской атомной энергетики — это не только о наших внутренних потребностях, но и о помощи Европе в ускорении зеленого перехода", — добавил глава правительства.

Министерство энергетики также готовится к возможным российским атакам.

"В настоящее время продолжается самая масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах мы планируем отремонтировать, прежде всего, объекты генерации. Также ведутся работы по восстановлению подстанций и сетей, а также объектов тепловой генерации в регионах, для которых она является критически важной. В общем, мы планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт к зиме в результате ремонтной кампании. В то же время ожидаем, что вражеские атаки будут продолжаться", – говорится в заявлении Германа Галущенко, главы Мининфраструктуры.

О важности экономии потребителей отмечает и Александр Харченко. Он считает, что экономия национального масштаба может позволить стране пройти зиму без отключений, пишет "Радио Свобода".

"В Украине плюс-минус есть миллион квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире выключат бойлер – это минус 1,5-2 кВт. Если в каждой квартире выключат стиральную машинку – это еще минус 1-1,5 кВт. Если в квартирах в это время не будут включать активно чайники и утюг — это каждый по 1 кВт. Так мы и собрали 4,4 кВт на квартиру. И это очень существенно. Это очень ощутимо в национальном масштабе. Миллион раз по 4,4 кВт — значит, несколько энергоблоков нам не нужно. Поэтому, если украинцы будут экономить именно в эти пиковые часы, то можем пройти и без отключений", – отмечает эксперт.

Он объясняет, что без помощи европейских стран энергосистема будет находиться в сложном состоянии, ведь аварийное подключение было необходимо уже при температуре –2°C.

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