Российские ракеты стали опаснее: как враг модернизирует Х-101 и "Искандеры"

Российская ракета «Искандер» / © Associated Press

Россия существенно доработала почти все основные типы своих ракет, используя опыт полномасштабной войны. Так, ракеты типов Х-101 и «Искандер-М» начали представлять еще большую угрозу для Украины.

Об этом рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский, сообщает «24 Канал».

Говоря об обновлении крылатых ракет Х-101, Храпчинский отметил изменение ряда технических параметров, совершенствование электронной «начинки» и рост устойчивости этих ракет к перехвату.

Также эксперт отметил, что в опубликованных отчетах его больше всего беспокоит один аспект: Главное управление разведки Минобороны Украины постоянно подчеркивает наличие западных комплектующих в российских ракетах, при этом почти не уделяет внимания анализу белорусских компонентов.

«Хотя их становится все больше — и это главная проблема: они научились их производить», — акцентировал Храпчинский.

Кроме того, по его словам, баллистическая ракета «Искандер-М» подверглась модернизации, получив возможность отстреливать ложные цели, выполнять резкие маневры при заходе на цель с перегрузками до 30g, а также работать в режиме активного поиска «слепых» зон комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что и другие типы ракет способны прорывать украинскую ПВО, особенно в случае запуска с наземных платформ вблизи границы и полета на малой высоте, когда время на обнаружение цели и реагирование существенно сокращается.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия продолжает испытывать в Украине модернизированные ракеты, летящие по квазибалистическим траекториям, усложняя работу систем Patriot. Обновленные «Искандеры» и «Кинжалы» используют радиоэлектронные ловушки, что вместе с тактикой перегрузки ПВО создает новые риски для критической инфраструктуры.