Российские ракеты за украинские деньги: сколько получает РФ от потребления ее контента в Украине

Украинцы в течение года принесли России 80 млн долларов на прослушивание и просмотр росконента.

Пока Россия ведет против Украины жестокую войну, российские артисты и исполнители продолжают получать доходы от украинской аудитории.

Об этом стало известно из инфографики от Top Lead.

Только за один год полномасштабной войны россияне заработали на украинцах более 80 млн. долларов, которые, в частности, пошли на финансирование войны. Эти деньги приходят врагу от просмотров и прослушиваний на стриминговых платформах. Так, в госбюджет РФ в виде налогов отчислено еще около 5 млн. рублей.

Как украинцы потребляют русский контент/Инфографика: UA War Infographics

Как украинцы потребляют русский контент/Инфографика: UA War Infographics

На эти средства можно было бы купить 10 тысяч дронов, отмечают авторы исследования. Однако часть украинцев не соглашается с такой формулировкой:

"На самом деле меньше, поскольку не стоит забывать, что не 100% налогов идет на армию, там пару процентов буквально, поэтому количество можно уменьшить как минимум в 10 раз".

"Большинство российских авторов, которых сейчас смотрят украинцы, эмигрировали. Тот же Кац живет в Израиле, поэтому от него идут налоги в бюджет Израиля. Лучше оценивали бы доходы тех, кто находится в России".

"На 10 году войны приходится людям объяснять, что все российские либералы работают в РФ..."

"У меня вопрос, откуда вы взяли эту цифру в 80 млн. В теории можно прикинуть цифру просто от всей монетизации, но именно сколько от украинцев это нереально. Это только сам автор контента может посмотреть из каких стран его слушают и в каком процентном соотношении" .

Тем не менее спрос на российский контент в Украине остается высоким. Недавно популярным стал российский сериал о 90-х годах, пропагандирующий безнаказанность и романтизирующий советские времена. А саундтрек к нему возглавил чарты Apple Music в Украине.

Таким образом, российская пропаганда продолжает зомбировать мозги украинцев. Однако это уже далеко не в первый раз россияне используют кино как оружие. Как кинематограф стоит на службе у Кремля, разбирался ТСН.ua.

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