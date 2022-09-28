Российские "референдумы" под дулами автоматов: как голосовали оккупированные территории и что будет дальше

Путин надеется на повторение крымского сценария, а в мире готовят новые санкции против РФ

Российские оккупанты обнародовали результаты так называемых "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Как и ожидалось, россияне "нарисовали" показатели более 90% за вхождение оккупированных территорий в состав РФ. У Путина намерены в ближайшие дни объявить о присоединении новых земель, несмотря на то, что международное сообщество не признало "референдумы". В то же время, военные эксперты делают прогнозы насчет влияния последних событий на ситуацию на фронте.

Голосование под дулами автоматов

"Избиркомы" на оккупированных территориях "нарисовали" картину полной поддержки России. По их данным, 93% избирателей из Запорожской области "проголосовали" за присоединение региона к РФ, в Херсонской области – 87%, Луганской – 98%, Донецкой – 99%.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в псевдореферендуме в Луганской области, по данным оккупантов, приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад – с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

Журналист Денис Казанский показал видео, как выглядит референдум под дулами автоматов – вооруженные оккупанты вместе с членами "избиркомов" ходят по квартирам.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что возле Запорожской АЭС оккупанты устроили спектакль с голосованием на "референдуме". Для этого они пригласили массовку, которая притворялась работниками ЗАЭС.

"Большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, который выходил после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени", – отметил он.

Кроме того, оккупанты под дулами автоматов заставили голосовать на фейковых "референдумах" украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Фото из соцсетей

А в Херсонской области ходившие по квартирам россияне взяли на вооружение "семейное голосование" — если дома был только один член семьи, то его "просили" взять несколько бюллетеней и "проголосовать" за всех.

Фото: Associated Press

Путин готовится объявить о новой аннексии

В Москве отреагировали рядом заявлений о признании результатов "голосования" на захваченных территориях. Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев уже успел поприветствовать псевдореферендумы фразой: "Добро пожаловать домой, в Россию!".

Первый заместитель главы Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что "итоги референдумов всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений…, а голосование на референдумах проходило свободно и открыто вопреки усилиям киевского режима его сорвать".

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, объявит об аннексии новых территорий Украины 30 сентября, выступая перед обеими палатами российского парламента.

По данным российских СМИ, бывший вице-премьер-министр по вопросам обороны Дмитрий Рогозин может стать главой или уполномоченным президента РФ в новом Крымском федеральном округе, охватывающем незаконно оккупированные Крым, Донецк и Луганск, территории Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский требует остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией "референдумов". Он призвал членов Совбеза ООН "остановить того единственного, кто противопоставляет себя всем в мире"

“Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата – мы знали заранее. Якобы явка, якобы проценты. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – еще больше поддержки для Украины от западных партнеров.

Президент также отметил, что "реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить".

В свою очередь, МИД Украины призвал ЕС, НАТО и страны "Большой семерки" немедленно ввести новые жесткие санкции против России и существенно увеличить военную помощь Киеву.

Совбез ООН отреагировал на псевдореферендумы

Из-за псевдореферендума 27 сентября был созван Совет безопасности ООН, участники заседания осудили действия РФ.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло подчеркнула, что так называемые "референдумы", только что завершившиеся на оккупированных территориях восточной Украины, не были законными в соответствии с международным правом и что ООН остается полностью приверженной суверенитету Украины в ее границах.

Также заместитель генсека ООН обратила внимание, что "голосование" очень часто происходило не на избирательных участках, а коллаборанты в сопровождении вооруженных людей ходили с урнами от двери к двери.

Представители при ООН США, Великобритании, Франции и ряда других стран назвали "референдумы" пародией и отметили, что волеизъявление под дулами автоматов не может иметь законной основы.

В свою очередь руководство Европейского Союза анонсировало санкции против организаторов псевдореферендумов в Украине.

Чего теперь ждать на фронте

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что оккупанты после так называемых "референдумов" не смогут перейти в наступление, несмотря на угрозы выйти на административные границы областей.

Селезнев напомнил о событиях 18 марта 2014 года, когда состоялся такой же "референдум" на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

"С этого времени Россия считает эти территории территорией РФ. Но мы видим, что украинские Силы обороны то и дело наносят удары по объектам на территории Крыма. Мы слышали от некоего Дмитрия Медведева, что попытки атаковать территорию РФ будут иметь ответ со стороны российской армии, а Крым они считают территорией РФ. Но "хлопки" на территории Крыма и Севастополя случаются, а реакции никакой нет", — отметил он.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что действия ВСУ не изменятся:

"Мы как наступали, так и будем наступать. Как освобождали свои территории, так и будем освобождать. Весь цивилизованный мир, кроме России, будет считать эти территории Украиной".

Эксперт предположил, что Россия будет угрожать ядерным оружием, чтобы отстоять оккупированные территории, "но вряд ли РФ, оставшись один на один против всего мира, захочет его применять".

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