Российские самолеты новейшего поколения усиливают "доминирование" в зоне боевых действий

Российские самолеты нового поколения усиливают "доминирование" в зоне боевых действий. По словам высокопоставленного украинского чиновника, истребители нового поколения дают России "растущее господство" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на слова украинского правительственного лица.

Это потенциально тревожное смещение для Соединенных Штатов и их союзников, поскольку неспособность России достичь полного преимущества в воздухе в течение всей войны была ключом к успехам Украины на поле боя.

На прошлой неделе на брифинге с журналистами западный чиновник уменьшил беспокойство, заявив, что способность России контролировать небо была ограничена противовоздушной обороной и ракетами класса "земля-воздух".

"Мы не видим больших изменений в этой ситуации", — сказал он.

Высокопоставленный чиновник в Киеве, говоривший эксклюзивно для ABC News, сказал, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35.

По словам чиновника, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами дальнего действия" и Россия использует эти самолеты для нападения на украинские в воздухе, а также для наземных операций поддержки.

Украина "не имеет возможности" противостоять этой угрозе, добавил чиновник.

"Преимущество РФ в воздухе — это реальный риск", — сказал чиновник, добавив, что системы противовоздушной обороны от Соединенных Штатов и их союзников сейчас "приоритет № 1" для Украины.

Два других украинских чиновника подтвердили, что российское доминирование в небе над зоной боевых действий является главной проблемой, причем один из них заявил, что Россия имеет "в 12 раз больше самолетов", чем Украина.

"Это проблема. Мы постоянно говорим американцам, что, в конце концов, нет другого решения, кроме как дать нам западные истребители", — сказал он.

В то же время, администрация Байдена пока опирается призывам поставлять Украине F-16.

В январе президент Байден на вопрос, открыт ли он к этой идее, ответил "нет".

Между тем, между Украиной и странами НАТО продолжаются переговоры о поставках современных истребителей.

Два украинских пилота принимали участие в тестировании в Аризоне на авиасимуляторах, чтобы выяснить, сколько тренировок им понадобится, чтобы адаптироваться к западным истребителям.

Полковник в отставке Стив Ганьярд, также являющийся соавтором ABC News, сказал, что преимущество России в воздухе может сводиться в основном к цифрам.

"Иногда количество может быть лучше качества. Нехватка самолетов и зенитных систем ставит Украину во все более невыгодное положение", — сказал Ганярд.

На прошлой неделе Словакия заявила, что передала Украине первые четыре из 11 истребителей Миг советских времен, которые она обещала Украине.

Польша также пообещала поставить Украине ряд истребителей Миг.

Во время поездки в Лондон в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский публично призвал западные истребители.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший с ABC News, предположил, что сейчас в Киеве больше воспринимают то, что военная помощь США должна быть сосредоточена на других приоритетах, таких как системы противовоздушной обороны и снабжение артиллерийскими боеприпасами.

Чиновник признал, что поставки современных истребителей, а также сопровождающих их ракет потребуют "огромных денег" и они могут поступить только из Соединенных Штатов за счет других видов военной помощи.

Напомним, что в Эстонии призвали страны, являющиеся союзницами Украины, как можно скорее передать Украине истребители F-16.

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