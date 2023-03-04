Российские самолеты применили новое опасное оружие: что известно о бомбах УПАБ-1500В

Сброшенная с самолета бомба предназначена для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км.
Бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.
Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.
Российская бомба УПАБ-1500В была впервые продемонстрирована в РФ только в 2019 году.
Первое ее применение во время войны в Украине было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. Тогда на одном из обломков были остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500В.
Разработчиком этого боеприпаса является предприятие "ГНПП "Регион", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
Во время его представления на выставке МАКС в 2019 году сообщалось, что эта бомба уже прошла испытания и взята на вооружение.
Угроза применения УПАБ-1500В состоит в том, что бомба оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов. При этом самолет может сбросить ее в 40 км от цели, правда для этого носитель должен подняться на высоту 14 км.
Использование этих боеприпасов носит единичный характер. Для высокой дальности полета нужно поднимать самолет в воздух на значительную высоту, что упрощает обнаружение целей и возможностей поражения носителя.
Вероятно, сбитый накануне в районе Енакиево фронтовой бомбардировщик Су-34 выполнял полет именно с такими боеприпасами.
Напомним, зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка "приземлили" вражеский истребитель Су-34 в районе Енакиево.
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