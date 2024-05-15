Российские самолеты регулярно сбрасывают бомбы на свою территорию: Кислица – о взрыве в Белгороде

По словам Сергея Кислицы, эксперты обращают внимание на схожесть разрушений в Белгороде с последствиями взрывов управляемых авиабомб.

Разрушение многоэтажного жилого дома в российском Белгороде явилось очередным примером пренебрежения Путина к согражданам.

Об этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совбеза, где обсуждалось усиление российских обстрелов гражданского населения и инфраструктуры Украины, передает "Укринформ".

"Понятно, что Россия не допустит на место происшествия независимых международных экспертов. В то же время мы немедленно услышали пропагандистские обвинения в адрес Украины. Красноречивым является тот факт, что местные власти и Министерство обороны России выступили с разными версиями", — рассказал Кислица.

В то же время он процитировал постпреду России при ООН Василию Небензе его же собственное циничное заявление, в котором тот утверждал, что "украинские зенитные ракеты, которые дают осечку или сбиваются с курса, подрывают жилые дома и гражданские объекты".

Украинский дипломат предложил Небензе зачитать это же заявление новому министру обороны РФ.

По словам Кислицы, эксперты обращают внимание на схожесть разрушений в Белгороде с последствиями взрывов управляемых авиабомб.

"В последнее время сообщения о "несанкционированных сбросах" таких авиабомб с российских самолетов над территорией Белгородской области стали привычными", — напомнил постпред. Только в этом месяце произошло несколько инцидентов. К примеру, 4 мая российский самолет сбросил 500-килограммовую бомбу на Белгород, повредив 30 частных домов. 12 мая аналогичная бомба упала на территорию села Разумное-54 в Белгородской области.

Согласно сообщениям российских интернет-источников, с марта этого года произошло 33 таких "несанкционированных сброса" в приграничных районах России и на временно оккупированных украинских территориях, отметил Кислица.

ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.

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