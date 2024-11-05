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Производство "шахедов" в России растет: смогут ли они погрузить Украину во тьму – Forbes

Производство "шахедов" в России растет: смогут ли они погрузить Украину во тьму – Forbes

Фото ілюстративне / Фото: varta1

В целом защитные меры позволяют Украине отбивать около 95% прибывающих "шахедов", но с увеличением общего количества вражеских беспилотников увеличивается и количество попаданий.

Октябрь стал худшим месяцем в плане атак российских беспилотников дальнего радиуса действия на Украину. Месяц назад количество беспилотников составляло менее 1 тысячи, в сентябре оно выросло до 1 301, а в прошлом месяце достигло 2 023. С приближением зимы Россия использует свои беспилотники для ударов по энергообъектам и отключения электричества в Украине, пытаясь заморозить страну и заставить ее подчиниться.

Об этом пишет Forbes.   

В докладе Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отмечается, что в прошлом году российские атаки были направлены на объекты электропередачи, а в этом – на объекты генерации электроэнергии. К июню 73% тепловых электростанций страны были выведены из строя.

Стратегические последствия трудно переоценить. Наземное наступление России продвигается вперед с огромными потерями в живой силе и технике и не принесет решающего результата. Но ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре, который, по мнению Washington Post, может привести к "20 часам темноты или более в день в глубине холодной украинской зимы", может иметь гораздо большее влияние, вынуждая Украину вести переговоры на невыгодных условиях.

Президент Зеленский продолжает просить об увеличении количества средств ПВО и оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российским беспилотным объектам. На днях он подчеркнул необходимость "действительно эффективных санкций, чтобы помешать России импортировать критически важные компоненты для производства беспилотников и ракет", поскольку россияне в значительной степени зависят от импортной электроники, в том числе из Америки.

Можно ли остановить атаки российских беспилотников?

Хотя Украина не располагает ракетами Patriot и другими современными средствами обороны, ее защитники находят множество других способов остановить "шахеды".

"Шахеды" теперь пересекают страну на большой высоте, и большая часть оборонительных усилий теперь возложена на военно-воздушные силы. Медленно движущиеся "шахеды" – относительно легкие мишени для вертолетов, которые соревнуются в скорости и расстреливают их с неба из пушек – один вертолет был замечен с шести отметками о поражении "шахедов", говорится в статье.

Электронная война также играет все большую роль. В украинских отчетах теперь указывается, сколько "шахедов" было сбито кинетическими средствами (пушками и ракетами), а сколько – помехами.

1185 "шахедов" были сбиты обычными средствами, а еще 738 – средствами радиоэлектронной борьбы, согласно данным ShahedTracker, который собирает ежемесячные итоги из ежедневных бюллетеней, выпускаемых украинскими ВВС. Это важно, потому что в то время как ракеты стоят сотни тысяч долларов, а пушечные выстрелы – тысячи, электронные глушители практически ничего не стоят в эксплуатации и у них никогда не заканчиваются боеприпасы.

В отчете также отмечается, что 29 "шахедов" улетели и вернулись в Россию, что, вероятно, свидетельствует о том, что украинская система спуфинга "Покрова", которая сбивает с толку спутниковую навигацию, оказывает свое действие.

В совокупности эти защитные меры позволили отбить около 95% прибывающих "шахедов". Но с увеличением общего количества вражеских беспилотников увеличивается и количество попаданий.

Россияне постоянно модернизируют "шахеды" и пытаются найти способы сделать их более эффективными. В сентябре один из них был обнаружен со спутниковой связью Starlink американского производства, обеспечивающей дальнюю связь, устойчивую к помехам, для точных атак, сообщает Ukrainian Defence Express.

Многие из предполагаемых "шахедов" на самом деле являются не большими беспилотниками иранской разработки, которые сейчас производятся в России, а гораздо меньшими беспилотниками с гораздо меньшими боеголовками, которые используются в качестве приманки, чтобы отвлечь внимание украинской обороны и истощить боеприпасы. В последние месяцы было замечено несколько различных типов, включая Italmas и Gerbera, и, по сообщениям, Россия импортирует беспилотники Garpiya-3 из Китая. Все это делает наступление менее опасным, чем можно судить по одной только цифре в заголовке.

Перехватчики разрабатываются

Но в отсутствие западной помощи лучшим шансом для Украины остановить атаки будет использование собственной индустрии беспилотников, которая сейчас производит перехватчики "воздух-воздух".

В настоящее время проходят испытания несколько беспилотников "Убийца шахеда", в том числе квадрокоптер Sting, разработанный компанией Wild Hornets, чьи перехватчики уже прорезали полосу в российских разведывательных дронах. В то время как существующие перехватчики имеют обычную компоновку, Sting и другие новые модели имеют аэродинамическую конфигурацию пули, которая используется в некоторых из самых быстрых беспилотников в мире.

"Мы уже разработали такие беспилотники, и сейчас они проходят боевые испытания, – сказал представитель Wild Hornets. – Мы планируем сделать много таких дронов".

Wild Hornets срочно собирает средства на реализацию проекта. Они уже рассматривают возможность оснастить его системой наведения с искусственным интеллектом, которая будет автоматически наводиться на цель и избавит от необходимости в квалифицированном пилоте-человеке.

Тем временем другая группа, Tenebris, работает над беспилотником-перехватчиком под названием Bagnet, скорость которого, как сообщается, превышает 150 миль в час, а также над другим проектом, известным как Bullet, усовершенствованной версией нового перехватчика Flamingo, еще одним под названием Jedi и другими. Такие беспилотники могут быть сделаны опытными разработчиками даже в гаражных мастерских, поэтому возможно появление большого количества конкурирующих проектов.

Как и существующие перехватчики, новые скоростные "шахеды" будут связаны с радиолокационной системой ПВО и смогут сбивать цели с расстояния в несколько миль – гораздо дальше, чем самоходные пушки "Гепард" и другое автоматическое оружие, используемое мобильными подразделениями ПВО.

Очень важно, что они будут достаточно дешевыми и простыми, чтобы их можно было развернуть в большом количестве, сведя на нет постоянно растущее российское производство.

"Это гонка вооружений с высокими технологиями и высокими ставками. Вопрос в том, удастся ли усовершенствовать перехватчики и развернуть их достаточно быстро, чтобы противостоять шквалу и спасти Украину от темной, морозной зимы, а также в том, разработает ли Россия противодействие этим перехватчикам", – резюмирует автор статьи.

Напомним, Путин может применить против Киева взрывную "звезду".

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