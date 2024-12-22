Российские "Шахеды" за сутки шесть раз вторглись в Беларусь: один пролетел более 170 км

Вторжения проходили в разное время, и один из дронов пролетел более 170 км вдоль юга Белоруси.

Последние 24 часа в небе над Беларусью зафиксировано по меньшей мере шесть российских дронов-камикадзе "Шахед", нарушавших воздушное пространство страны. Мероприятия проходили в разное время, и один из дронов пролетел более 170 км вдоль юга Белоруси.

Об этом пишет мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Первый случай произошел в 14:23, когда "Шахед" залетел через район Комарина и продолжил маршрут в сторону реки Припять. Следующие нарушения зафиксированы в 15:05, 20:58, 01:03 (две единицы) и 07:31.

Особое внимание вызвал дрон, зашедший в белорусское воздушное пространство через Асаревичи в 15:05. Он проделал более 170 км по южным районам страны и покинул Беларусь в районе Милошевичей (Лельчицкий район). Другой дрон, вторгшийся в 20:58, также направлялся вдоль западной границы, курсировал в направлении Ельска и исчез с радаров в 21:30.

Приблизительный маршрут "шахедов" над Беларусью / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Примечательно, что белорусская дежурная авиация ВВС не производила никакой реакции на нарушение воздушного пространства.

Напомним, в Киевской и еще нескольких областях раздается воздушная тревога. Вражеские БпЛА атаковали.