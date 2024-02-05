Российские шпионы устраиваются в разные организации по всему миру и организовывают убийства: как это происходит

Российские шпионы-диверсанты из воинской части 29155 ГРУ организовывают убийства по всему миру. Для этого они пользуются фальшивыми документами и даже выдают себя за журналистов, правозащитников и кинематографистов.

Об этом пишет издание The Insider.

Как отмечается, российские шпионы по всему миру внедряются в разные международные организации. Для этого они используют поддельные документы и годами изучают легенды, какую роль в этот раз им нужно будет играть. Благодаря этому удается организовывать убийства, взрывы и отравления химическим оружием.

Втершись в доверие, российские ГРУшники смогли проникнуть на форум Каспарова, вступили в Лигу документального кино и устроились работать в газету.

Как, например, Иван Жихарев — профессиональный геолог, специализирующийся на бурении скважин для воды, а также активист, посвящающий свободное время правозащитной деятельности.

"В Московской открытой школе прав человека его помнят как одного из самых активных волонтеров, он пытался не пропускать ни одного Форума свободной России, где участвовал в рабочей группе по санкциям, продвигал инициативы по защите экологии и донорства крови. Его не следует путать с Иваном Жигаревым — человеком с такой же датой рождения, идентичной внешностью и только одной другой буквой в фамилии. Жигарев — участник особо секретного подразделения убийц и диверсантов, получивших многолетнюю подготовку в Главном разведывательном управлении Минобороны", — пишет издание.

Напомним, в норвежском Университете в Тромсе заявили, что в заведении могут находиться агенты, работающие на российскую разведку.

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