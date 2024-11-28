Несмотря на огромные потери, российская армия сохраняет свой импульс на фронте. Это один из самых больших парадоксов этой войны, однако он неустойчив.

Поскольку российские войска атакуют по всей 800-мильной линии фронта в 33-месячной войне РФ против Украины, ожидаемая продолжительность жизни новобранца во вражеской армии после подписания контракта составляет один месяц.

Об этом говорится в статье Forbes со ссылкой на эстонского аналитика Артура Рехи.

Потери РФ

"Жестоко короткая продолжительность жизни новых российских солдат не должна удивлять. Полон решимости захватить как можно большую часть Украины как можно скорее, Кремль бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо управляемые штурмы без ключевой поддержки", — говорится в публикации.

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Отмечается, что сентябрь был самым кровавым месяцем для россиян, октябрь – не намного лучше. В последние месяцы суточное количество убитых и раненых оккупантов часто превышало 1500 человек. Согласно правительственным источникам США и официальным украинским подсчетам, в целом Россия потеряла от 600 тыс. до 730 тыс. военных, которые были убиты или ранены.

"Невероятно, но углубление потерь не замедлило продвижение России, по крайней мере, на двух критических участках линии фронта в Донецкой области на востоке Украины", — обращают внимание авторы.

С сентября российские штурмовые группы выполнили серию эффективных фланговых маневров, которые отбросили истощенный украинский гарнизон в городе Угледар и дестабилизировали всю линию фронта на юге Донетчины.

Совсем недавно могущественная российская сила с несколькими воздушно-десантными и морскими бригадами и полками, а также северокорейскими подкреплениями – около 50 тыс. человек. или 60 тыс. бойцов – начала сдавливать украинское выступление площадью 250 квадратных миль в Курской области.

"То, что Россия может сохранить свой импульс вперед на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из больших парадоксов более широкой войны. Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что у России наконец-то заканчиваются люди", — отмечается в материале.

Состояние российской экономики

Авторы статьи также рассмотрели состояние российской экономики. Так, расходы на военное время сейчас составляют более 6% ВВП – это вдвое больше, чем тратят США от собственного ВВП, и в три раза больше, чем НАТО рекомендует тратить своим государствам-членам.

Все эти государственные деньги, вливаемые в военные предприятия, привели к тому, что годовая инфляция в России вышла из-под контроля и выросла до 8%. Российский центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Инвестиции в промышленность резко упали.

Оказавшиеся под санкциями заводы не могут найти работников.

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"Спецоперация (война в Украине – ред.) перенаправляет людей, и эту проблему быстро решить не удастся", – заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Не зря рубль падает – и это быстро. С августа российская валюта потеряла треть своей стоимости по отношению к доллару. Это падение вынудило центробанк РФ 27 ноября заморозить внутренние покупки иностранной валюты.

"Украина должна продолжить великороссийское отмирание"

В конце 2023 года Минобороны Эстонии подсчитало цифры и пришло к выводу, что Украина обеспечит поражение России в 2025 году, ликвидировав или ранив 100 тыс. российских военных в 2024 году. На самом деле украинцы могли ликвидировать или ранить около 300 тыс. россиян в этом году.

"Чтобы создать условия для такой победы, Украина должна продолжить великороссийское отмирание", — говорится в материале.

Учитывая трудности Украины с мобилизацией и ее большие потери – до 100 тыс. погибших и, возможно, 400 тыс. раненых, по данным The Economist, – это может означать продолжение того, что украинцы делали с конца 2023 года. Речь идет о торговле территорией ради возможности нанести огромные потери наступающим россиянам.

"Если у этой стратегии есть недостаток, то это новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе. По совету кабинета министров, в состав которого войдут неопытные дилетанты и проавторитарные теоретики заговора, Трамп мог бы смягчить санкции против России, прекратить помощь США Украине и склонить украинцев, чтобы они умоляли о неблагоприятном мире именно в тот момент, когда Россия истекает кровью, разбитая и слабая", – резюмируется в статье.

К слову, украинский генерал, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что войска КНДР понесли многочисленные потери на войне. Это свидетельствует о неэффективности этих солдат на фронте.

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