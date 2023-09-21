Российские штурмовые роты готовятся прорывать оборону ВСУ — спикер Восточной группировки войск

Российские оккупанты завершают формирование штурмовых рот общим количеством около 2 тысяч военных для попытки прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире "Еспресо" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Противник формирует 12 штурмовых рот, которыми в дальнейшем будет пытаться пробивать дыры в нашей обороне. Это примерно 2 тысячи военнослужащих. Однако наши ребята надежно держат оборону, в том числе и на Лимано-Купянском направлении, где работают подразделения "Азова", — подчеркнул он.

По словам спикера Восточной группировки войск, враг сосредоточил на Лимано-Купянском направлении достаточно серьезные силы и применяет свою современную технику — БМП-3 и танки Т-90.

“Враг делает акцент в основном на артиллерии. Сейчас отсутствуют там боевые столкновения, после того как захватчик изрядно получил по зубам. Однако за минувшие сутки 552 раза враг открывал огонь по нашим окопам, также нанес 17 авиаударов. Наибольшая интенсивность врага наблюдалась на Кременском направлении, где российские войска совершили 190 обстрелов. Также горячо было и в Северском районе возле Белогоровки и Раздолевки, там враг применял артиллерию 150 раз", — сообщил Илья Евлаш.

В то же время, по его словам, украинские защитники эффективно уничтожают вражескую технику. За последние сутки был ликвидирован 61 оккупант, также удалось уничтожить ЗРК "Стрела-10".

Напомним, ранее Илья Евлаш сообщил, что оккупационная армия замедлила наступление на Купянском направлении. Вероятной причиной этого он назвал перегруппировку российских подразделений.

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