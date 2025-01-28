Российские штурмы на "Жигулях": в Forbes объяснили, почему оккупанты используют гражданские авто

В настоящее время штурмы на "Жигулях" стали обычной практикой для россиян.

Российские военные, из-за катастрофических потерь бронетехники и бронированных машин, начали применять гражданские автомобили для штурмов на фронте.

Об этом сообщило издание Forbes.

Когда осенью 2024 года первые российские штурмовые группы отправились в атаки на контролируемую беспилотниками территорию, используя обычные "Жигули", это казалось странным случайным инцидентом. Однако сейчас этот штурм стал обычной практикой, ведь потери бронетехники в российской армии уже превысили 15 000 единиц.

"Я так понимаю, этот штурм на "Жигулях" теперь является нормой?", - комментирует аналитик, просматривая очередное видео украинского подразделения беспилотников, которое взрывает российские "Жигули“.

Россия, вероятно, производит до 200 новых БМП-3 и 90 новых танков Т-90М ежегодно, а также несколько сотен других единиц новой бронетехники, в частности колесных БТР-82.

Российская армия теряет бронетехнику с небывалой скоростью - 6 000 единиц ежегодно. Хотя Кремль несколько лет компенсировал эти потери, извлекая старые машины со времен Холодной войны, даже эти запасы уже на грани исчерпания.

Как сообщает аналитик Джомпи, из 3 673 БТР, которые хранились на складах до войны, Россия сейчас имеет лишь 2 358. При этом большинство этих машин - старые БТР-60 и БТР-70, в плохом состоянии. Спутниковые снимки показывают, что некоторые из этих автомобилей не трогались с места с 2010 года.

"Автомобиль, который не движется так долго, - это мертвый автомобиль. И если вы мне не верите, вы наверняка видели, что происходит с брошенными гражданскими автомобилями за несколько лет на открытом воздухе", - отметил Джомпи.

В течение последних месяцев военные эксперты обсуждали, когда российские вооруженные силы достигнут критической точки в производстве транспортных средств.

"Нормализация штурмовых действий на "Ладах" является четким признаком того, что они прошли этот переломный момент. С каждым днем войны, которую Россия ведет против Украины, россияне будут иметь все меньше бронетехники и все больше полагаться на компактные автомобили для переброски войск в бой", - говорится в статье.

Напомним, Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов.

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