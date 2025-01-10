Российские силовики призывают Путина к эскалации войны: почему – детали от ISW

В России высокопоставленные силовики и военные выступают за эскалацию военных действий в Украине, исключая возможность переговоров.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

В ISW отмечают, что российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не искать решения войны из-за переговоров. Россияне признают, что их войска не достигают значительных территориальных достижений, пропорциональных потерям живой силы и техники. Впрочем, военное командование РФ продолжает терпеть значительные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

"В декабре 2024-го среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться", — подчеркивают американские аналитики.

Несмотря на это, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы уже в этом году война завершилась достойно Украины.

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