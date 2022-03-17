"Российские СМИ лгут": сайт МЧС России после атаки хакеров изменил вид

27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

На веб-ресурсе ведомства государства-агрессора объявили о "технических работах".

Вечером в среду, 16 марта, перестал работать официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. На веб-ресурсе государства-агрессора появилась "неожиданная" информация о войне, которую развязала Россия в Украине, а затем на нем установили "заглушку", объявив о "технических работах".

Об этом сообщают российские издания, которые, однако, не решились зацитировать информацию, опубликованную на сайте МЧС РФ неизвестными хакерами.

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Тем не менее, в Сети уже появились скриншоты вида главной страницы сайта до того, как его заблокировали администраторы.

Посетители сайта МЧС имели возможность короткое время прочесть о том, что Россия приближается к дефолту, в Украине погибли более 1300 российских военных. Также здесь содержался призыв не верить лгущим российским СМИ.

скриншот с видео

Напомним, в ночь на 26 февраля на сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" была осуществлена кибератака, приведшая к прекращению его работы.

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