"Российские СМИ лгут": сайт МЧС России после атаки хакеров изменил вид

На веб-ресурсе ведомства государства-агрессора объявили о "технических работах".
Вечером в среду, 16 марта, перестал работать официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. На веб-ресурсе государства-агрессора появилась "неожиданная" информация о войне, которую развязала Россия в Украине, а затем на нем установили "заглушку", объявив о "технических работах".
Об этом сообщают российские издания, которые, однако, не решились зацитировать информацию, опубликованную на сайте МЧС РФ неизвестными хакерами.
Тем не менее, в Сети уже появились скриншоты вида главной страницы сайта до того, как его заблокировали администраторы.
Посетители сайта МЧС имели возможность короткое время прочесть о том, что Россия приближается к дефолту, в Украине погибли более 1300 российских военных. Также здесь содержался призыв не верить лгущим российским СМИ.
Напомним, в ночь на 26 февраля на сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" была осуществлена кибератака, приведшая к прекращению его работы.
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