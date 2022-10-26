Российские СМИ пишут о воздушных тревогах в Украине: стала известна циничная цель оккупантов

Российские оккупанты начали распространять в мессенджерах сообщения о масштабной воздушной тревоге в Украине. Их цель — подчеркнуть собственное "мощь".
До 10 октября наибольшее количество сообщений о воздушной тревоге в российских новостях было 24 февраля. Сейчас же оккупанты в своих информационных каналах постоянно распространяют данные о тревоге.
Об этом пишет издание Texty.org.ua.
Отмечается, что до 10 октября наибольшее количество сообщений о воздушной тревоге в Украине было 24 февраля. Тогда все ведущие медиа писали, что есть угроза взрывов и что граждан просят пройти в укрытие. Однако до 10 октября российские СМИ об этом как раз не писали.
Всё изменилось после масштабной ракетной атаки на Украину 10 октября. В телеграмм-каналах пяти крупнейших российских медиа начали писать обо всех воздушных тревогах. Россияне таким образом пытаются культивировать среди российского общества эмоциональные настроения, потому что оно с восхищением наблюдало за взрывами в разных украинских городах.
Кроме того, российская пропаганда теперь пишет и о перебоях со светом. Делают они это, в частности, и для того, чтобы создавать иллюзию, что Украина как будто остается "частью РФ".
Напомним, что в Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов".
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