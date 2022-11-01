Российские СМИ заявляют, что в войне в Украине погибли более 100 "мобиков"

Средний возраст погибших составил 34 года. Старшему было 48 лет. Самому молодому – 21 год.

С начала объявленной мобилизации в РФ – от 21 сентября – на территории Украины официально погибло более 100 россиян.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа", ссылаясь на данные Министерства обороны РФ.

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Отмечается, 23 мобилизованных скончались еще во время военной подготовки. То есть, каждый пятый мобилизованный, о смерти которого известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Сообщения о смерти мобилизованных начали поступать на первой же неделе после призыва. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Больше всего мобилизованных погибло из Свердловской области – 22, меньше всего – из Ростовской области (7). В издании подчеркивают, "реальное количество погибших мобилизованных существенно выше наших оценок". Средний возраст погибших составил 34 года. Старшему было 48 лет. Самому молодому – 21 год. У него остались вдова с четырехмесячным ребёнком.

"Из-за того, что источником большинства сообщений являются родственники погибших, в нашем подсчете учитываются только смерти, которые подтвердили в Минобороны России. Как правило, близкие публикуют информацию о погибших после получения сообщения о смерти или перед похоронами", — говорится в сообщении.

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Мобилизация в России

21 сентября президент-диктатор России Владимир Путин объявил о мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируется около 300 тыс. человек.

Частичная мобилизация вырвала из экономики РФ почти 1,5 млн человек, работавших. Более миллиона мужчин стихийно убежали от призыва за границу. Некоторые иностранные кампании, например, китайская Huawei организованно вывезли своих сотрудников.

О гибели первого мобилизованного российские пропагандисты сообщили 28 октября. 33-летний Сергей Горбунов всего три дня пробыл в Украине. После отправки захватчик погиб 24 октября. Он был идейным и стремился убивать украинцев якобы "ради своей жены, матери, отца и ребенка".

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