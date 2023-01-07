Российские снаряды снова били по Бахмуту и другим позициям ВСУ: Зеленский — о циничном "рождественском перемирии" Путина

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что только изгнание российских оккупантов из Украины будет означать восстановление мира.

Российские кафиры во время их "рождественского перемирия" обстреливали позиции украинских военных. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что этими действиями Россия в очередной раз показала миру свою лживую сущность.

Об этом украинский президент сказал в традиционном видеообращении 7 января.

"И, кстати, мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые звучащие из Москвы слова любого уровня. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", — сказал лидер Украины.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что только изгнание российских оккупантов из Украины будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.

"В очередной раз подтвердилось: только изгнание российских кафиров с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира. Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас преследует весь цивилизованный мир. И я благодарю всех, кто нам помогает защищать независимость Украины! Спасибо каждому и каждому, кто воюет и работает ради нашего государства! Сегодня мы стали еще на шаг ближе к нашей победе. Слава Украине!", — подчеркнул украинский политик.

"Рождественское перемирие" Путина

Напомним, 5 января российский диктатор Путин отдал приказ своим военным прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

В Минобороны РФ заявили о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

На следующий день в России ожидаемо обвинили Украину в несоблюдении режима "прекращения огня" на Рождество, не упоминая об обстрелах оккупантами. О том, что российская армия не соблюдает предложенное "перемирие", подтвердили в Пентагоне.

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