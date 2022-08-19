Российские солдаты изнасиловали трех девушек 14, 15 и 17 лет в Белгороде — перехват разговора оккупанта

Российский военный, подразделение которого находится на Харьковщине, рассказал о том, что их командование отказывает им в ротации, потому что солдаты, которые должны были их заменить, изнасиловали трех девушек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.

Перехват разговора российского военного с его матерью обнародовало сегодня, 19 августа, Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сейчас те, которые должны были приехать нас заменить, в Белгороде изнасиловали трех девочек: одной 14, 15 и 17 лет. Поэтому сюда никого больше не отправляют. Потому что они людей насилуют", — сказал оккупант.

Он добавил, что их руководство не отпускает подразделение на ротацию, уговаривает уйти в отпуск на 10 дней с условием, что те вернутся на службу. Оккупант добавил, что написал заявление на увольнение вместе со своими товарищами по оружию.

Напомним, оккупанты начали совершать зверства даже на территории РФ: в Белгородской области стало больше заявлений об изнасиловании.

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