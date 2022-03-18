Российские солдаты не выглядят мотивированными на войне против Украины – генерал армии США

Российские солдаты не выглядят мотивированными на войне против Украины – генерал армии США

Генерал прокомментировал боевой дух российских оккупантов.

Российские солдаты не выглядят "особо мотивированными" в войне против Украины.

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Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Фрэнк МакКензи, сообщает CNN.

"Они не выглядят, по крайней мере, на мой взгляд, особенно мотивированными или особенно вовлеченными в кампанию, которую они проводят", — сказал Маккензи о воюющих в Украине российских войсках.

Центральное командование США контролирует военное присутствие США на Ближнем Востоке.

Напомним, Байден провел телефонный разговор с президентом Китая.

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