Российские солдаты не выглядят мотивированными на войне против Украины – генерал армии США

Генерал прокомментировал боевой дух российских оккупантов.
Российские солдаты не выглядят "особо мотивированными" в войне против Украины.
Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Фрэнк МакКензи, сообщает CNN.
"Они не выглядят, по крайней мере, на мой взгляд, особенно мотивированными или особенно вовлеченными в кампанию, которую они проводят", — сказал Маккензи о воюющих в Украине российских войсках.
Центральное командование США контролирует военное присутствие США на Ближнем Востоке.
Напомним, Байден провел телефонный разговор с президентом Китая.
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