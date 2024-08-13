Российские солдаты в Украине вынуждены пить воду из луж — британская разведка

Российские воюющие в Украине подразделения, вероятно, испытывают дефицит питьевой воды. Некоторые из них пьют воду из луж.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Отмечается, что повреждения, нанесенные во время российских ударов по объектам коммунальной инфраструктуры, почти наверняка приводят к перебоям в водоснабжении, которые обострились из-за жаркой погоды.

Кроме того, в июле пророссийский военный блоггер сообщил, что норма воды для российских пилотов была ограничена до одного литра в день. Это всего четверть минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

Как следствие, российские пилоты, как сообщается, обращались за водой к местным жителям, сообщает разведка Британии.

В ответ на нехватку воды некоторые российские воинские части были вынуждены изготовить импровизированные средства фильтрации, используя застоявшиеся лужи для удовлетворения ежедневных потребностей в воде.

"Это с большой вероятностью привело к росту передаваемых через воду заболеваний среди российских солдат. Нехватка воды, приводящая к обезвоживанию и повышенному риску инфицирования, почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность", — говорится в обзоре.

Напомним, ранее британская разведка опубликовала спутниковые снимки, показывающие масштабы разрушений в оккупированном Бахмуте Донецкой области.

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