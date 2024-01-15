Российские солдаты воюют в Украине под действием наркотиков — Генштаб ВСУ

Российские солдаты все чаще отказываются воевать, поэтому командование стимулирует их к действиям с помощью наркотических препаратов.

Об этом сообщил Генштаб.

"Российские военные все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели. Так, по имеющейся информации, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7 "Десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели", — говорится в сообщении.

Напомним, в телефонных разговорах российские военные признают, что под артиллерийским огнем ВСУ погибают многие их солдаты. Также захватчики рассказывают, как их командиры "поддерживают" боевой дух, откровенно заявляя, что те идут на убой.

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