Российские солдаты застрелили в спину двух мирных жителей возле Киева: CNN обнародовала видео мартовского преступления

Холоднокровное убийство двух безоружных мужчин.

Оккупанты застрелили двух безоружных мирных жителей, когда отходили после столкновений на окраине Киева в марте 2022 года.

CNN опубликовала видео преступления.

Американская телерадиокомпания получила видеозапись хладнокровного убийства двух украинцев, попавшее на камеры наблюдения. Сейчас произошедшее расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

Оба мужчины погибли в результате бессердечной стрельбы, которая противоречит так называемым правилам ведения войны, запрещающим нападать на мирных жителей.

CNN выяснила личности жертв. Один из них был владельцем разграбленного автосалона, фамилия которого не разглашается. Другим был Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

На кадрах с камер видеонаблюдения снята первая попытка России захватить Киев в марте. Главной дорогой в столицу шли упорные бои: украинские войска боролись с российскими войсками и танкистами, чтобы остановить наступление.

Но произошедшее у автосалона 16 марта не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

На видеозаписи зафиксированы пять российских солдат, пытающихся проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла.

Когда владелец близится с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия. Затем приходит Пляц, и его тоже обыскивают. Кажется, идет какой-то разговор, прежде чем солдаты отворачиваются, и двое гражданских начинают возвращаться в часовой пост.

Потом, по крайней мере, двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.

Пока солдаты обыскивали предприятие, Пляц был еще жив. На видео можно увидеть, как он тяжело приподнимается, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и хромает назад к своему посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь, но прибывшие добровольцы не смогли его спасти, он всплыл кровью.

После полномасштабного нападения России на Украину 25 февраля Антонина вместе с мужем, детьми и родителями решили ехать от войны на запад Украины. Женщина считала, что вернется вскоре, но она до сих пор не дома. Сейчас садовая блоггерша все еще находится за границей с детьми.

Об этом рассказала садовая блоггерша Антонина Лесик в эфире "Завтрака с 1+1".

Напомним, мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от оккупантов (видео).

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.