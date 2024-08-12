Российские спецслужбы могут инсценировать преступления в отношении гражданского населения Курской области – СБУ

Российские спецслужбы распространяют фейки про украинских военных в Курской области.

Российские спецслужбы пытаются использовать ситуацию в Курской области для распространения фейков и безосновательных обвинений в адрес украинских защитников.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ", — говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что в ближайшее время российские спецслужбы могут устроить инсценировку преступлений, в том числе против гражданских в Курской области, с целью обвинить в них украинских защитников.

Также отмечается, что попытки России инсценировать преступления не окажут никакого влияния ни на наступательные действия ВСУ, ни на международную поддержку Украины.

Напомним, Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, на совещании у Путина сообщил, что ситуация в Курской области тяжелая и под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

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