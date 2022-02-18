Российские спецслужбы заминировали в Донецке ряд объектов и планируют провокации — украинская разведка

В настоящее время с оккупированных территорий боевики принудительно вывозят население в Россию.

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в оккупированном Донецке, чтобы устроить провокации.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Военная разведка Украины имеет информацию о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", — говорится в сообщении.

В украинской разведке призвали донетчан "не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом".

Напомним, 18 февраля главари боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей объявили о принудительном вывозе людей в Ростовскую область России. Речь идет прежде всего о детях, женщинах и пенсионерах. В то же время, мужчин от 18 до 55 лет не выпускают.

Сразу же произошла первая провокация – возле главного здания "ДНР" в Донецке взорвали автомобиль "начальника милиции". Никто из людей не пострадал. А на кадрах – старая машина на пустой стоянке.

Командование операции Объединенных сил принудительное перемещение населения назвало откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия, страна-оккупант. Об этом 18 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Президент РФ Владимир Путин уже даже пообещал выделить каждому принудительно вывезенному по 10 тысяч рублей.

Как и предупреждала американская разведка, главари террористов объясняют это подготовкой Вооруженных сил Украины к нападению. И заявляют о двух якобы предупрежденных диверсиях на химобъектах в оккупированной Горловке. Украинская власть и высшее военное руководство подчеркнуло, что заявления боевиков – полная провокация, а Вооруженные Силы Украины не планируют наступательные операции и обстрелы.

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Пророссийские телеграм-каналы и российские СМИ разгоняют панику — пишут о массовом вывозе людей, о якобы очередях в военкоматах, а на видео там с десяток человек.

Не верить фейкам, распространяемым оккупационными силами, призвал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. По его словам, Украина не проводит и не планирует никакие наступательные операции на востоке страны.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий, не верьте лжи оккупационных властей. Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет враждебная пропаганда", – сказал Залужный.

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