Российские спецслужбы массово создают фейковые страницы "Спецподразделения Тимура" для дискредитации ГУР

Фейк

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские спецслужбы развернули новую волну информационных атак. Их цель — дискредитация спецподразделений военной разведки, в частности "Спецподразделения Тимура", которое в последнее время стало символом усиления сопротивления внутри Российской Федерации.

По данным ГУР, российские пропагандисты создали фейковые Telegram-каналы и страницы в соцсетях, стилизовав их под официальные ресурсы спецподразделения. Один из таких каналов был зарегистрирован 31 октября 2025 года и активно имитирует коммуникацию украинской стороны.

Также россияне повторяют схему других добровольческих формирований. В частности, 16 марта 2024 года они создали фейковый канал Российского Добровольческого Корпуса. Первое сообщение там появилось 24 августа 2024 года. Пока количество подписчиков этого фейкового ресурса превышает 130 тысяч — что больше, чем у настоящего канала РДК.

В ГУР объясняют: такие действия свидетельствуют о росте внутреннего сопротивления в РФ и страхе Кремля перед расширением движения сопротивления.

"Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то 'воевать' - фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под 'информационные операции'", - подчеркивают в военной разведке.

ГУР МО Украины подчеркивает, что официальная коммуникация "Спецподразделения Тимура" ведется только через официальные ресурсы военной разведки Украины.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты планируют активизировать информационные кампании против Запада, направленные на подрыв доверия к санкциям и ужесточение страхов перед ядерной угрозой .

Мы ранее информировали, что в 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы .