Пленные русские солдаты срочной службы "убежали" перед обстрелом и захватом Курщины.

Российские срочники в Курской области сдались в плен Украине, чтобы не быть убитыми кадыровцами.

Об этом пишет Sky News.

Так, солдаты российского 488-го стрелкового полка, преимущественно срочники, "убежали", когда столкнулись с большим подразделением украинских войск.

Когда они давали драпака, по ним открыли огонь чеченские войска со стороны России, которые были там "чтобы остановить их бегство".

"Они пошли в другую сторону, повернулись к врагу и сдались. Так что целая рота молодых призывников, 18-19-летних ребят, сдалась", — пишет издание.

Напомним, ранее Sky News писало, что российские военнопленные – преимущественно молодые срочники – значительно пополнили обменный фонд Украины. Так, неназванный офицер ВСУ рассказал журналистам, что спит по 2-3 часа в сутки, потому что должен постоянно вывозить пленных россиян.

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