"Российские" сыры и колбасы дерусифицировали в Сумской области

Люди отказывались покупать продукты, содержащие в названии "Россию"

Антироссийский сыр и антимосковская колбаса — в Сумской области в магазинах начали дерусифицировать продукты, названия которых связаны со страной-оккупантом.

Об этом говорится в ТСН.

С тех пор, как Россия пошла войной на наше государство – спрос на ранее популярный "Российский" сыр и "Московскую" колбасу исчез. Чтобы пища не пропадала, им решили дать новые названия.

И как говорят продавцы – маркетинговый ход оказался удачным. Дерусифицированные сыры и колбасы люди покупают с удовольствием.

В Сумской области в магазинах начали дерусифицировать продукты

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