Российские танкеры, перевозящие нефть, стали отключать трекеры отслеживания: пытаются обойти санкции

Такая тенденция среди связанных с Россией танкеров с сырой нефтью выросла на 600% по сравнению с периодом до начала войны.

Война в Украине, которую развязала Россия, частично отправила в тень перевозящие нефть танкеры.

Об этом пишет издание CNN Business.

Так, по мере затягивания войны в Украине российские танкеры, перевозящие сырую нефть и нефтепродукты, все чаще исчезают из систем слежения.

“Темная активность”, когда транспондеры судов отключаются на несколько часов, в прошлом рассматривалась официальными лицами США как обманчивая морская практика, которая часто используется для уклонения от санкций.

Такая тенденция среди связанных с Россией танкеров с сырой нефтью выросла на 600% по сравнению с периодом до начала войны.

“Мы наблюдаем всплеск числа случаев, когда российские танкеры намеренно отключают передачи, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и свой экспорт”, — сказал в интервью генеральный директор Windward Ами Даниэль.

При этом, согласно международным правилам, суда, перевозящие нефтепродукты, должны постоянно держать свои транспондеры включенными.

Корабли также могут отключаться из соображений безопасности, в том числе при путешествии по водам, кишащим пиратами. Но Даниэль, генеральный директор Windward, сказал, что это не причина, по которой сейчас корабли становятся темными.

“Эти суда хотят исчезнуть с радаров. С точки зрения соблюдения требований — это красный флаг”, — сказал он.

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