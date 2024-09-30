Российские танки попали в собственную ловушку под Курском: детали от Forbes

Российские войска накануне контратаковали украинское выступление в Курской области. Однако вражеская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинским вторжением в начале августа.

Об этом пишет Forbes.

Российские войска, вероятно, из 15-й бригады, контратаковали украинское выступление в Курской области 29 сентября или незадолго до этой даты. Атака, направленная на подконтрольное украинцам село Плехово на южном краю выступления, провалилась самым ироническим образом. Так, российская колонна застряла в противотанковых ловушках. Это траншеи и полоса бетонных препятствий, которые россияне построили перед украинским вторжением на Курщину в начале августа.

За пределами Плехово расположены два основных российских оборонных сооружения – противотанковые ловушки и пехотный траншейный комплекс вблизи. Атакующим силам россиянам было трудно пройти через противотанковые ловушки, когда украинская 129-я бригада терробороны запустила волну взрывных беспилотников.

"Наши воины преподали урок российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронемашин и ликвидировали личный состав врага", — написал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

Установленные россиянами оборонные сооружения, которые помогли воспрепятствовать недавней вражеской атаке, могли стать серьезным препятствием для украинского вторжения, но не стали.

По информации от захваченных членов российской разведки, оборона возле Плехово состояла из нескольких взводов и по крайней мере одной роты, вместе с потенциально несколькими сотнями войск. Но враг на Курщине был застигнут врасплох неожиданной атакой Сил обороны Украины 6 августа. И россияне не смогли применить свою существенную огневую мощь, в том числе почти 200 артиллерийских орудий, до приближения быстро продвигавшихся украинских механизированных войск.

Поэтому российские противотанковые ловушки и круговые пехотные рвы стали достоянием Украины. В отличие от оккупантов, украинские бойцы из 129-й бригады терробороны полностью рассчитывали на контрудар и были готовы воспользоваться преимуществами хорошо созданной обороны.

"Заслуга российских инженеров, построивших оборонительные сооружения возле Плехово, состоит в том, что эти защитные сооружения сработали, как было заявлено, и замедлили вражеский штурм на достаточно долгое время, чтобы местные защитники могли развернуть свою лучшую огневую мощь. Однако то, что их товарищи построили эффективные противотанковые ловушки, несомненно, не утешает российские войска, которые в конце концов попали в ловушку", – резюмирует издание.

Бойцы 129-й бригады ТРО сожгли десятки вражеских бронемашин на Курщине

К слову, как заявил 28 сентября военный обозреватель Денис Попович, попытки контрнаступления российских войск в сторону Снагости на Курщине оказались неудачными – как и попытки освободить захваченные украинскими силами территории.

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