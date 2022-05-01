Российские танки в упор обстреливают многоэтажки в Мариуполе (видео)

В Мариуполе российские оккупанты расстреливают жилые дома в упор из танков.

Захватчики стирают украинский город прямо с лица земли.

Жуткое видео опубликовали защитники полка "Азов".

На кадрах видно, как российский танк в упор стреляет по одной из многоэтажек города, которая и так стоит почти разрушена.

"На этом видео — наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", — говорится в сообщении "Азова".

"Азовцы" отмечают, что украинских сил обороны в этом доме не было. На следующий день после обтрела оккупанты вывели гражданских из руин разрушенного дома. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна