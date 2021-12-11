Российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму

Российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму

Боевое согласование российских экипажей, расчетов, отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках Южного военного округа до февраля 2022 года.

Более 1,5 тыс. российских танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ПВО) провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму за пять дней боевой учебы.

Об этом идет речь на сайте Минобороны РФ.

Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также крупнокалиберного зенитного пулемета.

Российские танкисты совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м.

В частности, танковые экипажи провели учения в Ростовской области и в оккупированном Россией Крыму.

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "боевое согласование" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ПВО до февраля 2022 года.

Как сообщало издание The Washington Post, американская разведка обнаружила, что Кремль якобы планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия взыскала более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированным территориям. Украинская сторона рассматривает возможность нового нападения России, которое, скорее всего, может прийтись на конец января.