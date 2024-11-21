Российские террористы начали бить межконтинентальными ракетами: Берлинская заявила о новом этапе войны

Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, что означает переход на новый этап войны.

Об этом заявила ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская.

"Российские террористы начали бить межконтинентальными ракетами. Это, безусловно, переводит нас на еще один, новый этап войны. Надо избавиться от остатков иллюзий, они будут идти до конца", — написала она.

Также волонтер призвала украинцев избавиться от иллюзий и как можно быстрее осознать реальность, чтобы устоять и выжить.

"И чем быстрее мы осознаем реальность, что они или мы, тем лучше для нас", — добавила Мария Берлинская.

Утром 21 ноября РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но есть информация, что это была новая ракета, которую применил враг, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.