Российские террористы пользуются нехваткой возможностей уничтожать пусковые установки РФ: Зеленский про атаку на Харьков

Враг ударил по Харькову и Люботину 15 ракетами: количество погибших в результате обстрела выросло до семи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за очередной атакой приведших к жертвам российских террористов на Харьков и Люботин стоит отсутствие необходимого количества средств ПВО и возможности для Сил обороны уничтожать пусковые установки РФ на ее территории.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина – по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие", – сообщил президент в Telegram.

Зеленский отметил, что экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

"Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается вести себя с террористами именно так, как они этого заслуживают", – подчеркнул он.

Враг ударил по Харькову и Люботину 15 ракетами / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что террор всюду должен проигрывать – в любых условиях, на любом континенте.

"И это наша общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности. И именно от лидеров мира", – резюмировал глава государства.

Напомним, в четверг, 23 мая, в Харькове раздались мощные взрывы. Оккупанты нанесли 10 ударов по городу. В частности под удар врага попали частное предприятие и транспортная инфраструктура. Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до семи, пострадали до двух десятков человек.