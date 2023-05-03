Российские террористы сбросили на село в Херсонской области три авиабомбы

Российские террористы в среду, 3 мая, сбросили на село Кизомис Белозерской громады Херсонской области три управляемых авиабомбы.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Оккупанты сбросили три авиабомбы на жилье людей в селе Кизомис. К счастью, никто не пострадал.

"Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомба. Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод", — говорится в сообщении.

Массированный обстрел Херсонщины 3 мая

3 мая русские террористы весь день обстреливают Херсон и область. Из-за действий оккупантов в регионе за день погибло много людей:

Россияне утром обстреляли "Эпицентр", там погибли 3 человека, еще 4 — ранены.

Возле села Степановка россияне убили трех энергетиков, возвращавших людям свет.

В Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина.

Также оккупанты тяжело ранили ребенка на Херсонщине. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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