Российские террористы сбросили на село в Херсонской области три авиабомбы

В селе значительные разрушения.
Российские террористы в среду, 3 мая, сбросили на село Кизомис Белозерской громады Херсонской области три управляемых авиабомбы.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Оккупанты сбросили три авиабомбы на жилье людей в селе Кизомис. К счастью, никто не пострадал.
"Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомба. Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод", — говорится в сообщении.
Массированный обстрел Херсонщины 3 мая
3 мая русские террористы весь день обстреливают Херсон и область. Из-за действий оккупантов в регионе за день погибло много людей:
- Россияне утром обстреляли "Эпицентр", там погибли 3 человека, еще 4 — ранены.
- Возле села Степановка россияне убили трех энергетиков, возвращавших людям свет.
- В Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина.
Также оккупанты тяжело ранили ребенка на Херсонщине. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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