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Российские террористы сбросили на село в Херсонской области три авиабомбы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1045
Время на прочтение
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Российские террористы сбросили на село в Херсонской области три авиабомбы

Российские террористы запустили по жилым домам управляемые авиабомбы.

В селе значительные разрушения.

Российские террористы в среду, 3 мая, сбросили на село Кизомис Белозерской громады Херсонской области три управляемых авиабомбы.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Оккупанты сбросили три авиабомбы на жилье людей в селе Кизомис. К счастью, никто не пострадал.

"Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомба. Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод", — говорится в сообщении.

Массированный обстрел Херсонщины 3 мая

3 мая русские террористы весь день обстреливают Херсон и область. Из-за действий оккупантов в регионе за день погибло много людей:

  • Россияне утром обстреляли "Эпицентр", там погибли 3 человека, еще 4 — ранены.
  • Возле села Степановка россияне убили трех энергетиков, возвращавших людям свет.
  • В Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина.

Также оккупанты тяжело ранили ребенка на Херсонщине. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
1045
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