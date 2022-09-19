Российские террористы выпустили по Николаеву 9 ракет — мэр рассказал о последствиях обстрелов

Российские оккупанты в ночь на 19 сентября обстреляли Николаев 9 ракетами.
Из-за этого повреждения получили 40 домов частного сектора в городе.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Во всех них повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон. В некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях. Также от обстрелов пострадали два многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждены входные двери. Окна вылетели и в помещении спортивной школы ", – сообщил мэр города.
Напомним, Россия крылатой ракетой "демилитаризировала" гараж в Николаевской области.
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