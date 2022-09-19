Российские террористы выпустили по Николаеву 9 ракет — мэр рассказал о последствиях обстрелов

Из-за этого повреждения получили 40 домов частного сектора в городе.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Во всех них повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон. В некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях. Также от обстрелов пострадали два многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждены входные двери. Окна вылетели и в помещении спортивной школы ", – сообщил мэр города.

Напомним, Россия крылатой ракетой "демилитаризировала" гараж в Николаевской области.

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