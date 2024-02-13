Российские тг-каналы распространяют информацию об ударе по полигону ВСУ под Селидовым: комментарий Украины

Таким образом, противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

В ВСУ опровергают фейк российских телеграмм-каналов и СМИ об ударе по полигону под Селидовым в Донецкой области, в результате которого якобы погибли многие мобилизованные.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидовым в Донецкой области. Это российская ИПСО. Доверяйте только официальным источникам информации", — подчеркнул Тарнавский.

Он объяснил, что таким образом противник отвлекает внимание от своих каждодневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. По его словам, они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) — 2947 человек.

"Что касается обстрелов московитами Покровского района Донецкой области, то примерно в 10:40 утра 13 февраля 2024 года российские войска ударили с РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района. Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по ул. Светлый и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет", - подытожил он.

Напомним, за Авдеевку продолжаются тяжелые бои. Оккупанты хотят взять город к "выборам" Путина. Украинский журналист показал, как выглядит сейчас Авдеевский коксохим.

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