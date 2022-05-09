Российские Ту-22 выпустили по Одесской области гиперзвуковые ракеты, которые попали в туристические дома: есть ранены

Вечером 9 мая российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одесской области.
Представитель ОВА Сергей Братчук отметил, что россияне начинают интенсивно проводить воздушную разведку.
Об этом он рассказал в видеообращении в понедельник, 9 мая.
"Враг продолжает наносить ракетные удары по городу и области, пытаясь уничтожать объекты инфраструктуры. Спасибо силам ПВО за боевую работу", — сообщил спикер ОВА.
В оперативном командовании "Юг" уточнили, что по области РФ выпустила три гиперзвуковых ракеты, в результате чего разрушена туристическая инфраструктура. Из-за вражеского удара ранены два человека.
"3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу. Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака ", – отметили в ОК.
На месте авиаудара России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.
Напомним, оккупанты расстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мелитополя в Запорожье.
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