Российские Ту-95МС на краю возможности: эксперт заметил неочевидные доказательства успеха операции "Паутина"

Ту-95МС / © Getty Images

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Российские кафиры вынуждены максимально перегружать стратегические бомбардировщики Ту-95МС по 6 крылатых ракет при ударах по территории Украины Это указывает на значительные потери авиации в результате спецоперации СБУ «Паутина».

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

«Сегодня россияне уже выходят на крайние пределы своих возможностей. Если мы говорим о самолетах стратегической авиации, то после спецоперации СБУ „Паутина“ их возможности существенно уменьшились», — подчеркнул Криволап.

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Он добавил, что в предварительных атаках Россия привлекла лишь 6 самолетов Ту-95МС, каждый из которых нес по 6 крылатых ракет.

«Это указывает на то, что они максимально перегружают эти самолеты в надежде, что они долетят до авиабаз. Им теперь нужны самолеты гораздо больше», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что теперь российские бомбардировщики вылетают с авиабазы «Оленья» в Каспийское море на пусковые рубежи, а затем возвращаются туда же.

«Они боятся сейчас садиться в „Энгельсе“. Ведь не понимают, сколько таких замечательных грузовиков по всей России еще есть», — отметил Криволап.

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Кроме того, по словам аналитика, россияне вынуждены прятать свои стратегические бомбардировщики Ту-160 на авиабазе «Анадыр», «поскольку к ней нет путей для грузовиков».

Тактика устрашения и перегрузки самолетов

Криволап также отметил, что оккупанты продолжают тактику устрашения населения Украины.

«Использование 6 крылатых ракет на Ту-95МС просто бешеной нагрузкой для его крыла. Они ведь не рассчитаны даже на то, чтобы запускать по 2-4 ракеты, поэтому 6 крылатых ракет вообще очень сложно», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил: «Также стоит отметить, что россияне продолжают свою старую тактику создания панических настроений так, чтобы население Украины не забывало бояться. Соответственно, есть такое распыленное количество БПЛА и имитационных целей, а с другой стороны концентрация ударов на конкретных объектах».

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Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины совершила операцию «Паутина», в рамках которой была поражена российская стратегическая авиация. авиабаз «Белая» в Иркутской области и «Оленья» на севере России — объекты, расположенные в 1200-2500 км от Украины.

Через несколько дней, 3 июня, был нанесен удар по Крымскому мосту. Это третья атака за время полномасштабной войны.

Также украинские спецслужбы готовят новые сделки против РФ. В ближайшее время произойдет то, что удивит мир.