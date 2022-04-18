Российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины - СНБО

Российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины - СНБО

Если РФ заявляет о провокациях – значит, она их готовит.

Российские убийцы из Минобороны государства-оккупанта заявили о "провокациях" в пяти областях Украины. Вероятно, захватчики готовятся на Пасху обстреливать православные храмы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи. В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных рф", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты приводят конкретный перечень областей Украины, где это "может состояться":

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская.

"Обращаем внимание! Во всех этих регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. Об этом сообщает и минобороны рф, утверждающее, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами", — сообщили в СНБО.

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