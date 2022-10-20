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Российские ударные дроны в Украине будут сбивать 130 мобильных огневых групп

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Российские ударные дроны в Украине будут сбивать 130 мобильных огневых групп

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

В Украине для противодействия ударным дронам создали 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе.

Российские ударные дроны в Украине будут сбивать, в том числе, 130 мобильных огневых групп.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

“В рамках противодействия ударным дронам было создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе”, – подчеркнул в. о. директора Департамента планирования по применению Главного управления НГУ.

Напомним, что крупнейшее дальнобойное оружие у Украины сейчас — это HIMARS, а также украинские ракеты "Ольха".

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