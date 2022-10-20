Российские ударные дроны в Украине будут сбивать 130 мобильных огневых групп

В Украине для противодействия ударным дронам создали 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе.
Российские ударные дроны в Украине будут сбивать, в том числе, 130 мобильных огневых групп.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
“В рамках противодействия ударным дронам было создано более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе”, – подчеркнул в. о. директора Департамента планирования по применению Главного управления НГУ.
Напомним, что крупнейшее дальнобойное оружие у Украины сейчас — это HIMARS, а также украинские ракеты "Ольха".
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